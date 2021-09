”Viața mea e mult mai bună atunci când joc tenis!” Simona Halep a dezvăluit cum a trecut peste epuizare în ultimii 8 ani

Din articol În ultimii 8 ani, Simona Halep a câștigat lupta cu epuizarea

Simona Halep a declarat că a trecut cu brio prin burnout în ultimii 8 ani, în care a fost constant parte a top 10 WTA.

Simona Halep le-a explicat jurnaliștilor americani prezenți la ultima conferință de presă susținută în ediția 2021 a Openului American că se va întoarce în România pentru 3-4 săptămâni, spunând că nu ar fi rămas în Statele Unite ale Americii timp de o lună chiar dacă ar fi știut cu siguranță că va participa la Indian Wells în luna octombrie.

”Always go home!”, a spus Simona Halep aceste cuvinte ca pe un motto pe care l-a respectat cu sfințenie de-a lungul întregii sale cariere. ”Când mă întorc acasă, am timp să îmi dau seama ce realizări am,” a spus Simona Halep la New York.

„Ai fost mereu foarte constantă în joc, ai rămas în top o perioadă lungă. Fiindcă se vorbește mult de sănătate mintală și burnout (nr. epuizare psihică), ne poți spune cum ai făcut tu față momentelor acestea? Simți că pauzele de la tenis te-au ajutat din punct de vedere mintal?”, a fost întrebarea pusă de o jurnalistă prezentă virtual.

„Am luat o pauză fiindcă am fost obligată de accidentare. Bineînțeles că am simțit un nivel de burnout de-a lungul anilor, fiindcă am jucat la cel mai înalt nivel săptămână de săptămână, an de an, timp de 8 ani. Dar viața mea e mult mai bună când tenisul face parte din ea și cu ce mi-a oferit tenisul. Deci niciodată nu am simțit că tenisul e ceva rău în viața mea. Mereu mi-a făcut plăcere să joc. E pasiunea mea.

De fiecare dată când revin pe teren, mă simt bine, mă simt fericită. Desigur, uneori sunt frustrată, supărată, tristă din cauza felului în care joc sau pentru că am pierdut un meci. Dar mă concentrez numai pe aspectele pozitive din tenis, pe ceea ce îmi oferă”, a fost răspunsul fermecător al Simonei Halep, notează GSP.