Revelația spaniolilor, Carlos Alcaraz l-a învins la doar 18 ani pe Tsitsipas la US Open: ”Nu am văzut pe nimeni să lovească atât de puternic!” 

Stefanos Tsitsipas (23 de ani, 3 ATP) a fost eliminat în a treia rundă competițională din turneul de la Flushing Meadows de Carlos Alcaraz (18 ani, 55 ATP), scor 6-3, 4-6, 7-6, 0-6, 7-6, la finalul a patru ore și zece minute de joc.

”La începutul primul set, viteza mingilor sale era incredibilă. Nu am văzut pe nimeni să lovească mingea atât de puternic. Mi-a luat puțin să îmi ajustez jocul și să mă obișnuiesc. În setul 5 a jucat fără frică, nu am văzut pe nimeni să joace un set decisiv așa, sincer,” a declarat Stefanos Tsitsipas în conferința de presă, notează Punto de break.

A night that will go down in tennis history as simply unforgettable. @alcarazcarlos03 #USOpen pic.twitter.com/rnBCDkqzYs — ATP Tour (@atptour) September 3, 2021

”Nu am cuvinte. Nu sunt conștient de ce am reușit pe teren. Nu am cuvinte să explic ce simt acum. A fost greu pentru mine în setul 4, dar când un set se încheie, un altul începe. Atunci am lăsat totul în urma mea și am început să mă gândesc doar la ce se poate întâmpla în setul decisiv. Am ieșit pe teren ca un spartan, pregătit să moară pe câmpul de luptă,” a fost declarația pasională a ibericului Carlos Alcaraz de după încheierea duelului.

Obținând această victorie mare la doar 18 ani, Carlos Alcaraz a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care învinge un adversar din top 3 la US Open, de la începutul instaurării clasamentului ATP (1973).

În optimi, adversarul spaniolului Carlos Alcaraz va fi Peter Gojowczyk (141 ATP).