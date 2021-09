Mai joacă Simona Halep tenis în 2021? ”Trebuie să vorbesc cu doctorii! Corpul meu e uzat!” 

Simona Halep pleacă optimistă de la New York, după trei victorii obținute pe tabloul principal și admite că a fost puțin obosită înaintea începerii meciului cu Elina Svitolina din faza optimilor de finală, cedat 3-6, 3-6 în doar 76 de minute de joc.

„Nu-mi place niciodată să joc cu Elina Svitolina, meciurile sunt grele, sunt ciudate contra ei, am revenit eu, a revenit apoi ea la unele meciuri. Trebuie să stai concentrată la fiecare punct și să alergi mult, să muncești, e muncă brută la partidele cu ea. A fost un meci greu. Ea a jucat foarte constant, nu a ratat mult, a fost puternică pe picioare, a alergat mult, așa că toată admirația pentru ea. Cât despre mine, am fost un pic stresată și tensionată înainte de meci pentru că știam că va fi unul dificil. Eram și un pic obosită după cele trei partide aici", a spus Simona Halep după meciul pierdut în optimile de finală ale US Open 2021.

We support her in her wins, and we have to support her in her losses. Today Svitolina just seemed to play better from the start and Simona couldn't catch her. Elina Svitolina defeated Simona Halep 6-3, 6-3. pic.twitter.com/qDiTVIEiw1