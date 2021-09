Insuficient de bună! Statisticile care confirmă că Elina Svitolina a meritat victoria în fața Simonei Halep 

Simona Halep nu a prestat cel mai bun tenis în optimile de finală ale Openului American, văzându-se învinsă în doar 76 de minute, scor 6-3, 6-3 de către ocupanta locului 5 WTA, Elina Svitolina.

Dincolo de durata scurtă a partidei pentru un meci disputat la acest nivel al unui turneu de mare șlem, Simona Halep a servit modest, câștigând doar 52% din punctele jucate cu prima servă, spre deosebire de Elina Svitolina, care și-a apropiat 71% dintre acestea.

Încrederea în propriul joc nu a fost la cel mai înalt nivel pentru Simona Halep, lucru natural, după o absență atât de îndelungată, iar acest lucru a fost vizibil în numărul erorilor neforțate comise, 22, cu 8 mai multe decât oponenta sa.

La retur, lovitură care a fost, de-a lungul timpului, exponențială în victoriile Simonei Halep, jucătoarea din România a câștigat doar 36% din puncte, pe când Svitolina și-a apropiat jumătate din punctele începute de româncă din servă.

At least there was a nice smile and handshake between Simo and Elina. Simona is always the gracious loser and never takes it out on her opponent. pic.twitter.com/J4siOutnJd