EXTRAORDINAR | Dialogul de 50,000 de dolari dintre Maria Sharapova si Novak Djokovic 

Maria Sharapova a luat decizia de a dona douazeci si cinci de mii de dolari pentru victimele incendiilor din Australia.

"In ultimii 15 ani, Australia a fost casa mea in luna ianuarie. E groznic sa vad cum incendiile distrug acele pamanturi si comunitati de animale. Vreau sa incep sa ajut prin a dona 25.000 de dolari. Novak, vei dona si tu o suma similara?" a scris Maria Sharapova pe Twitter.

The month of January in Australia has been my ???? for the past 15 years. Watching the fires destroy the lands, it’s beautiful families and communities of animals is deeply????. I would like to begin my donation at 25K. @DjokerNole, would you match my donation????????? #letsallcometogether