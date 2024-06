Dublă campioană la Roland Garros, în 2012 și în 2014, Maria Sharapova le-a demonstrat tenismenilor de astăzi cum să procedeze atunci când publicul parizian îi șicanează peste măsură.

Cunoscuți pentru preferința de a interfera intenționat cu jocul și jucătorii, în timpul turneului de mare șlem de la Paris, francezii sunt spectatori exigenți care își manifestă vădit energia, chiar și în modalități care pot deranja jucătorii.

În primul tur al ediției 2024 de la Roland Garros, David Goffin a fost o astfel de „victimă” a publicului parizian, care a fost partizan cu francezul Perricard și l-a provocat în repetate rânduri pe tenismenul belgian.

Într-un meci memorabil din optimile Roland Garros 2008, pe care Maria Sharapova avea să îl piardă în fața compatrioatei Dinara Safina, „Masha” nu și-a mai putut ține emoțiile în frâu și a reacționat puternic.

Rusoaica a strigat din toți rărunchii, privind țintă către un spectator care i-a făcut probleme și nu s-a sfiit să îl înjure în limba engleză.

I know one person to call about this French crowd pic.twitter.com/mlvC8aRjsQ