SIMONA HALEP, DECLARATA A DOUA CEA MAI BUNA JUCATOARE A DECENIULUI IN WTA | Sharapova, abia pe 10: cine ocupa locul 1

Doar Serena Williams i-a fost superioara Simonei Halep in ultimul deceniu, conform publicatiei tennis.com.

Simona Halep a fost declarata a doua cea mai buna jucatoare a deceniului, dupa Serena Williams. Romanca a devansat jucatoare faimoase, precum Kim Clijsters, Maria Sharapova sau Angelique Kerber.

Halep a fost laudata pentru constanta sa, care se datoreaza atat jocului, cat si fortei psihologice pe care o arata ori de cate ori are ocazia pe terenul de tenis.

"Simona Halep a devenit o forta constanta inca din 2013."



"Locul 1 mondial la finalul anilor 2017 si 2018 (a incheiat in Top 5 si in cei trei ani anteriori), romanca a devenit o forta constanta din 2013, cand a castigat sase titluri WTA. Desi nu a reusit sa castige primele trei finale de Grand Slam, Halep a continuat si a simtit gustul victoriei la Roland Garros si la Wimbledon, valindandu-si astfel jocul si puterea mentala care ii pot aduce alte mari victorii si momente magice," au scris Tennis.com.

Clasamentul deceniului in WTA, conform Tennis.com

1. Serena Williams

2. Simona Halep

3. Angelique Kerber

4. Petra Kvitova

5. Victoria Azarenka

6. Caroline Wozniacki

7. Li Na

8. Kim Clijsters

9. Naomi Osaka

10. Maria Sharapova

Simona Halep are 19 titluri WTA in palmares, dar nu s-a putut apropia de locul 1 al clasamentului intocmit de publicatia americana, in conditiile in care Serena Williams a obtinut 12 turnee de mare slem in ultimii zece ani, o medalie de aur la Jocurile Olimpice si a bifat 236 de saptamani ca numar 1 WTA. In comparatie, Simona Halep a stat 64 de saptamani in postura de lider WTA.