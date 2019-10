Maria Sharapova s-ar putea retrage! Anuntul de ultim moment facut de tenismena

Din articol Maria Sharapova ia in calcul retragerea din tenis

Maria Sharapova nu mai prezinta interes pentru organizatorii de turnee in circuitul WTA.

Oficialii competitiei de la Moscova au refuzat oportunitatea de a-i oferi rusoaicei un wild-card. Directorul turenului, Shamil Tarpischev a afirmat ca Maria Sharapova se confrunta cu un program incarcat si nu ar fi avut sansa de a juca la Cupa Kremlin.

„Apreciez lucrurile de pe circuit pe zi ce trece mai mult. Dar daca raman insarcinata nu mai revin pe teren. Daca deschid acest capitol, imi voi dedica tot timpul in acest domeniu. Am o relatie foarte stransa cu mama mea, care era foarte tanara cand m-a nascut. As vrea si eu o astfel de relatie cu copilul meu,” a declarat Maria Sharapova.

Sharapova a avut un an 2019 extrem de nesatisfacator in ceea ce priveste rezultatele din tenis. A jucat numai 15 meciuri oficiale, avand un palmares de 7 victorii si 8 infrangeri.