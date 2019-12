IMAGINEA CARE VALOREAZA 40 DE GRAND SLAM-URI | Ce fac Djokovic, Sharapova si Nadal impreuna la Abu Dhabi inainte de sarbatori

Novak Djokovic, Rafael Nadal si Maria Sharapova petrec timp impreuna la Abu Dhabi, cu ocazia turneului demonstrativ de tenis de la Mubadala.

Numerele 1 si 2 ATP, alaturi de Maria Sharapova sunt headlinerii acestui eveniment, care reuneste urmatorii jucatori: Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Karen Khachanov, Hyeon Chung si Alja Tomljanovic.



Maria Sharapova va primi replica australiencei Alja Tomljanovic astazi de la ora 18:00, in vreme ce Nadal si Djokovic vor intra in concurs abia vineri, 20 decembrie. Djokovic se va duela cu Stefanos Tsitsipas, iar Nadal cu invingatorul dintre Chung si Khachanov.

Intre timp, Nole, Rafa si Masha s-au dus la plaja pentru a incerca o provocare noua in lumea tenisului, niciunul dintre ei neavand sorti de izbanda din cauza vantului foarte puternic.

Okay but the way Rafa says Maria ????????????.

(???? Tanika) pic.twitter.com/N22PZl9igo