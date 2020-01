SIMONA HALEP A URCAT in clasamentul WTA | Pe ce loc se afla acum campioana de la Wimbledon

Simona Halep a primit o veste grozava azi in urma actualizarii clasamentului WTA.

Simona Halep nu a debutat inca in stagiunea 2020, dar a inregistrat primul pas inspre revenirea pe locul 1 al clasamentului WTA. Jucatoarea din Constanta a devansat-o pe Naomi Osaka in clasamentul WTA si revine pe podium in ierarhia mondiala a tenisului feminin.

Rocada intre Halep si Osaka are loc intrucat Simona nu a jucat niciun turneu in prima saptamana a anului 2019, in consecinta nu a avut niciun punct de aparat, in vreme ce Naomi a evoluat la Brisbane, acolo unde a ajuns pana in faza semifinalelor.

Simona Halep, la doar 63 de puncte in spatele Karolinei Pliskova, locul 2 in clasamentul WTA



Japonezei i-au fost astfel luate 185 de unitati din punctajul general, ajungand la borna de 5311. Simona Halep ramane cu 5462 de puncte si o mai despart doar 63 de puncte de ocupanta locului secund, Karolina Pliskova.

Distanta dintre Ashleigh Barty (locul 1 WTA) si Simona Halep (locul 3 WTA) in clasamentul mondial este de 2389 de puncte. Halep va debuta in sezonul 2020 la WTA Adelaide International, dupa care se va deplasa la Melbourne pentru primul turneu de mare slem al anului (20 ianuarie - 2 februarie).