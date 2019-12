WTA s-a pronuntat OFICIAL cu privire la rivalitatea dintre Simona Halep si Maria Sharapova | Care este acum scorul meciurilor directe 

Intre Simona Halep si Maria Sharapova exista o rivalitate recunoscuta international.

Rivalitatea dintre Simona Halep si Maria Sharapova nu mai este un mister. Conform unui clasament oficial realizat de WTA, duelurile Halep-Sharapova ocupa locul 2 in ceea ce priveste spectaculozitatea lor.

Pe primul loc se regaseste rivalitatea mai degraba amicala dintre surorile Williams, iar pe locul 3 totalitatea confruntarilor intrigante dintre Karolina Pliskova si Angelique Kerber.

Simona Halep - Maria Sharapova 2-7 la meciurile directe



Din 2012 pana in 2017, rusoaica a acumulat sapte victorii consecutive in fata romancei, Simona reusind sa o invinga pe Maria doar in ultimele doua intalniri, la Beijing si la Roma, in 2017, respectiv 2018.

Simona este, totodata, autoarea celui mai clar succes obtinut in cadrul acestei serii de meciuri directe, invingand-o pe Sharapova la Beijing cu 6-2, 6-2.

Maria Sharapova a trecut de Simona Halep in cel mai important meci disputat de cele doua, finala de la Roland Garros 2014. A fost 6-4, 6-7, 6-4 pentru jucatoarea din Federatia Rusa.

Let's play again! The Top 10 rivalries of the decade are sure to thrill. pic.twitter.com/me7VidozXW — WTA (@WTA) December 27, 2019

Intregul desfasurator al meciurilor dintre Simona Halep si Maria Sharapova



2012, Indian Wells - 6-3, 6-4 pentru Maria Sharapova

2012, Beijing - 7-5, 7-5 pentru Maria Sharapova

2014, Madrid - 1-6, 6-2, 6-3 pentru Maria Sharapova

2014, Roland Garros - 6-4, 6-7, 6-4 pentru Maria Sharapova

2014, Cincinnati - 3-6, 6-4, 6-4 pentru Maria Sharapova

2015, Turneul Campioanelor - 6-4, 6-4 pentru Maria Sharapova

2017, US Open - 6-4, 4-6, 6-3 pentru Maria Sharapova

2017, Beijing - 6-2, 6-2 pentru Simona Halep

2018, Roma - 4-6, 6-1, 6-4 pentru Simona Halep

Simona Halep si Maria Sharapova vor participa la Australian Open 2020, primul turneu de mare slem al anului, programat pentru perioada 20 ianuarie - 2 februarie.