Darren Cahill, despre modul in care traieste partidele Simonei Halep: "Incerc sa tin totul in mine" | "Kenin are hotararea feroce a Simonei"

Darren Cahill a laudat-o pe Sofia Kenin pentru primul sau titlu de mare slem.

Darren Cahill a vorbit despre Sofia Kenin, care la 21 de ani si-a trecut in palmares primul titlu de mare slem. Americanca urca pe locul 7 in clasamentul WTA in urma acestui succes si ar putea fi una dintre marile rivale ale Simonei Halep in urmatorii ani.

"Este incredibil de talentata. Ma face sa ma gandesc la povestile pe care le avem acum in WTA. E destul de tare. Are doar 21 de ani, este o jucatoare grozava, poate exploda cu adevarat", a declarat antrenorul australian al Simonei Halep.

"Sofia are acea hotarare feroce pe care o vad si la Simona. Are si o familie grozava. Tatal ei este un om minunat. Il vad cat de intens traieste fiecare punct. Se exteriorizeaza. Eu incerc sa tin totul in mine", a mai spus Darren Cahill.

Sofia Kenin a invins-o in finala Australian Open 2020 pe Garbine Muguruza, jucatoarea care o invinsese pe Simona Halep in semifinale. Americanca a revenit in fata spanioloaicei de la 0-1 la seturi, impunandu-se cu 6-2, 6-2 dupa un prim set pierdut, 4-6.