Au aparut cotele pentru Roland Garros! Simona Halep, mare favorita pentru un triumf la Paris! Ce spun bookmakerii

Simona Halep este favorita caselor de pariuri pentru Roland Garros.

Simona Halep a castigat primul titlu de Grand Slam la Roland Garros, in 2018. Zgura este suprafata preferata a romancei si bookmakerii o vad principala favorita la titlu in acest an.

Halep a primit o cota de 6 pentru un triumf la Paris, in timp ce Serena Williams si Ashleigh Barty au primit cota 10. O cota de 12 au primit Kiki Bertens, Garbine Muguruza si Bianca Andreescu, iar Naomi Osaka are o cota de 15.

Turneul din Franta se va disputa in perioada 24 mai - 7 iunie 2020.

Editia trecuta a turneului de la Roland Garros a fost castigata de Ashleigh Barty, actualul lider WTA.

