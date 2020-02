Simona Halep nu o suporta pe Maria Sharapova: "SA NU FACI POZE CU EA, NU!" | Carui cantaret faimos i-a spus campioana de la Wimbledon asta

Noi dezvaluiri despre relatia de amicitie dintre Simona Halep si un cantaret celebru in Romania.

Cand Simona Halep a facut semifinala pentru prima oara la Wimbledon, in 2014, jucatoarea din Romania nu a ezitat sa-l invite pe Marcel Pavel la meci, aflat si el in capitala Angliei in acea perioada: ”Ma aflam la Londra pentru un concert, alaturi de maestrul Nicolae Botgros. Si am sunat-o! S-a bucurat cand a aflat ca sunt acolo si imediat m-a invitat la meci. Mi-a facut rost de o invitatie la VIP, am stat alaturi de tatal ei", a spus cantaretul intr-o emisiune de talk-show sportiv despre semifinala pierduta de Halep cu Eugenie Bouchard, scor 6-7, 2-6.

”Voiam sa fac poza cu Sharapova. La televizor pare mai frumoasa, dar nu, e asa de mare si plina de muschi. E o forta a naturii, credeti-ma! Asa, si voiam sa fac o poza cu ea. Acolo, la VIP, prin contract, toate jucatoare au obligatia de a se fotografia cu cei prezenti, daca este cazul. Asa ca nu aveam niciun impediment. Pana m-a auzit Simona. Si mi-a zis: ’nu faci poza cu ea, nu!’. Gata, nu mai fac, am replicat eu", a mai povestit Marcel Pavel pentru Digi.

Marcel Pavel: "La televizor Sharapova pare mai frumoasa"



Cantaretul in varsta de 60 de ani a declarat intr-o emisiune de talk-show sportiv ca Simona Halep, copil fiind, era una dintre cele mai mare sale fane: ’M-am indragostit lulea!’, era piesa favorita a Simonei, ii placea foarte mult. Acum nu mai stiu ce melodie mai prefera, pentru ca n-am mai comunicat cu ea de vreo doi ani. Ea este oricum o fiinta foarte sensibila iar daca nu mai comunica inseamna ca ceva nu i-a convenit. Nu stiu daca are ceva cu mine, nu cred, pentru ca eu n-am avut nicio disputa cu ea", a spus Marcel Pavel.

"Chiar mi-a spus: ’Marcel, eu cand eram copil si ma antrenam, nu aveam jucarii. Jucaria mea era racheta de tenis si muzica ta. Cantam mereu ’Frumoasa mea', au fost cuvintele Simonei Halep citate de Marcel Pavel.