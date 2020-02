Simona Halep isi lanseaza propriul parfum de Ziua Femeii: "E semnatura mea" 

Simona Halep va avea un produs personalizat pe piata parfumurilor din Romania incepand din luna martie.

Revenita de curand din Australia, unde a ajuns pana in semifinalele primului turneu de mare slem al anului, Simona Halep este protagonista unei aparitii de impact pe piata romaneasca de parfumuri pentru femei.

Trecand in echipa Avon de curand, Simonei i s-a oferit oportunitatea de a avea propriul sau parfum, care se va numi "Her Story" si va fi lansat publicitatii joi, 6 februarie. Data oficiala de la care parfumul va putea fi achizitionat in magazine va fi 8 martie, tocmai de Ziua Femeii.

”Cu un traseu personal si profesional care inspira o lume intreaga, Simona Halep se alatura femeilor care au curajul de a-si spune povestea de viata cu voce tare alaturi de AVON. Totodata, ea devine si imaginea noului parfum „Her Story” lansat cu ocazia zilei de 8 martie”, este scris intr-un comunicat al companiei care o sponsorizeaza pe Simona.

”Pe langa talentul, tenacitatea si forta care au consacrat-o in lumea tenisului, Simona este si un simbol al frumusetii autentice, al curajului si al increderii, valori recunoscute si promovate de AVON prin toate initiativele sale”, au mai scris reprezentantii aceleiasi societati despre Halep.