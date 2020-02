SCHIMBARI SEMNIFICATIVE in top 10 WTA: pe ce loc a urcat Simona Halep dupa semifinala jucata la Melbourne si cate romance sunt in prima suta

Din articol Rezultatele Simonei Halep la Australian Open 2020

Simona Halep a urcat o pozitie in clasamentul WTA, in timp ce Naomi Osaka e la un pas sa iasa din top 10 WTA.

Actualizarea oficiala a clasamentului WTA a confirmat stirea publicata in premiera de sport.ro inca de saptamana trecuta: Simona Halep a urcat pe locul al doilea in clasamentul mondial, ajungand la 6101 puncte si devansand-o pe Karolina Pliskova.

Ascensiunea Simonei se datoreaza celor cinci victorii bifate la Melbourne care au propulsat-o pana in faza semifinalelor, Halep ajungand cu doua runde mai departe decat la editia 2019 a Openului Australian, cand a fost invinsa de Serena Williams in optimi.

Rezultatele Simonei Halep la Australian Open 2020



Tur 1: 7-6, 6-1 cu Jennifer Brady

Tur 2: 6-2, 6-4 cu Harriet Dart

Tur 3: 6-1, 6-4 cu Yulia Putintseva

Optimi: 6-4, 6-4 cu Elise Mertens

Sferturi: 6-1, 6-1 cu Anett Kontaveit

Semifinale: 6-7, 5-7 cu Garbine Muguruza

Ashleigh Barty conduce ierarhia cu 2266 de puncte avans fata de prima urmaritoare, dar va traversa o sectiune mai dificila a sezonului in care va avea de aparat cele 2000 de puncte castigate in 2019 la Roland Garros.

In configuratia ordinii primelor zece jucatoare din lume s-au mai inregistrat cateva modificari notabile: intai, Naomi Osaka a cazut de pe locul al patrulea pana pe a zecea pozitie, Sofia Kenin a patruns in top 10 pentru prima oara in cariera, ajungand pana pe locul 7, iar Elina Svitolina a mai urcat o pozitie pana pe locul patru.

Top 10 WTA, actualizat luni, 3 februarie 2020



1. Ashleigh Barty, 8367 de puncte

2. Simona Halep, 6101 puncte

3. Karolina Pliskova, 5290 de puncte

4. Elina Svitolina, 4775 de puncte

5. Belinda Bencic, 4675 de puncte

6. Bianca Andreescu, 4665 de puncte

7. Sofia Kenin, 4495 de puncte

8. Kiki Bertens, 3965 de puncte

9. Serena Williams, 3915 puncte

10. Naomi Osaka, 3626 de puncte

Romania are in continuare trei jucatoare in top 100 WTA: Simona Halep (loc 2), Sorana Cirstea (loc 69) si Ana Bogdan (loc 90). Sorana a urcat cinci pozitii in clasamentul WTA, reusind un tur 2 la Melbourne, iar Ana Bogdan, 3, pierzand in finala calificarilor. Mai jos, cele mai bine clasate zece jucatoare din Romania in circuitul WTA la ora actuala.