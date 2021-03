Eugenie Bouchard, la fel ca Sorana Cirstea! Contract major semnat de sportiva canadiana, la trei ani dupa ce a ramas fara niciun ban primit din partea sponsorilor 

Eugenie Bouchard a semnat un contract cu sponsorul care o sustine pe Sorana Cirstea.

Eugenie Bouchard (27 de ani, 143 WTA) incepe sa atraga din nou atentia sponsorilor. Chiar daca Nike a intrerupt finantarea sportivei canadience in urma cu trei ani, Genie a continuat sa poarte echipamentul renumitului producator american de echipament sportiv pana la inceputul acestui an.

Jucatoarea cu doua titluri WTA in palmares, dintre care unul singur de simplu, obtinut la Nurnberg in 2014 a semnat un contract major cu New Balance, companie care o sponsorizeaza si pe Cori Gauff (16 ani, 38 WTA), dar si pe conationalul Eugeniei Bouchard, Milos Raonic (30 de ani, 15 ATP).

Facand acest pas, Eugenie Bouchard i se alatura Soranei Cirstea in lotul jucatoarelor sponsorizate de New Balance, pentru care sportiva din tara frunzei de artar a facut o sedinta foto publicitara.

Inainte de a face oficial acest parteneriat, Bouchard a purtat echipament New Balance in calificarile Openului Australian, unde s-a oprit in turul doi, fiind invinsa de ocupanta locului 236 mondial, Yue Yuan, scor 6-2, 6-4.