Liverpool pune Nike pe hold! Se va bucura pentru titlu in echipamentul New Balance, desi contractul expira pe 1 iunie

Liverpool va incheia actualul sezon al Premier League, ridicand, cel mai probabil, trofeul de campioana. O va face in echipamentul New Balance, desi contractul cu americanii expira peste cateva zile.

Clubul de pe Anfield a ajuns la o intelegere cu Nike pentru a incheia actualul sezon cu tricourile New Balance, desi deal-ul actual ar fi trebuit sa expire la 1 iunie.



Echipa lui Klopp nu este inca sigura de castigarea trofeului din Premier League, campionii en-titre ai Europei mai au nevoie de doar 2 victorii pentru a-si adjudeca primul titlu de dupa 1990.

Desi suporterii nu vor putea fi in tribune atunci cand va avea loc festivitatea de premiere, se vor bucura in fata televizoarelor sau in puburi, care urmeaza a fi deschise in Anglia. Fanii il vor vedea pe Jordan Henderson, capitanul lui Liverpool, cand va ridica trofeul purtand acelasi tricou New Balance pe care l-a folosit tot sezonul.

Cucerirea titlului in Premier League de catre baietii lui Klopp ar cantari mult in strategia de marketing pentru Nike, insa gigantul din Statele Unite a acceptat sa permita incheierea actualului sezon inainte sa ceara intrarea in vigoare a intelegerii sale cu Liverpool.

Acordul dintre Nike si Liverpool, in valoare de 70 de milioane de lire sterline pe an, trebuia sa intre in vigoare pe 1 iunie, dar in urma unor discutii recente, s-a convenit ca activarea contractului sa se amane pana la inceputul sezonului 2020/21.