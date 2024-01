Eugenie Bouchard (29 de ani) este clasată în top 300 WTA, dar își propune un sezon 2024 îmbunătățit, în raport cu anul 2023.

În sezonul anterior, sportiva canadiană a jucat doar 22 de meciuri oficiale în care și-a împărțit egal victoriile și eșecurile.

Eugenie Bouchard invită lumea la muncă, în primele zile ale noului an

Eugenie Bouchard a câștigat un singur turneu WTA în proba de simplu: la Nurnberg, în 2014.



„La mulți ani! Vacanța s-a terminat. Să ne întoarcem la muncă!”, a scris Eugenie Bouchard, în descrierea unor fotografii care îi ilustrează vacanța de vis avută la finalul anului 2023.

Bouchard a participat la Transylvania Open 2022, ediție în care a jucat un singur set, din cauza unei accidentări la coapsa stângă.

Bouchard a jucat doar 22 de meciuri oficiale în 2023

„Sunt dezamăgită că am încheiat turneul din România în acest fel pentru că mi-a plăcut foarte mult să fiu aici, la Cluj. Am făcut o întindere a flexorului șoldului acum câteva zile, la antrenament. Am încercat să fiu cât mai pregătită pentru acest meci,” spunea Bouchard la Cluj-Napoca, cu regret, în octombrie 2022.

Genie Bouchard are șanse minime de a figura la Transylvania Open 2024, turneu programat pentru perioada 3-11 februarie.

Canadianca ar putea primi wildcard din partea organizatorilor, dar acest lucru nu se va întâmpla în absența disponibilității jucătoarei de a se deplasa în estul Europei pentru acest turneu.

Transylvania Open 2024 va fi transmis în direct de Pro Arena și VOYO.