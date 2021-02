Simona Halep, inclusa in topul celor mai spectaculoase cinci jucatoare de la Australian Open 2021: ce punct i-a convins pe oficialii australieni sa o scoata in evidenta

Simona Halep a facut spectacol in optimea de finala jucata cu Iga Swiatek la Australian Open.

Simona Halep a fost inclusa de organizatorii Australian Open in colajul care cuprinde cele mai spectaculoase puncte jucate la Melbourne in acest an.

Contra-scurta reusita de numarul 3 WTA in optimea de finala castigata in defavoarea Igai Swiatek a fost scoasa in evidenta de australieni, Simona afisand un sprint care l-ar face invidios pana si pe Rafael Nadal, incheiat cu o executie rafinata prin care a inchis eficient punctul.

Romanca a invins-o pe Iga Swiatek, 3-6, 6-1, 6-4, luandu-si revansa pentru esecul suferit la Roland Garros, dar a fost eliminat un tur mai tarziu, de catre Serena Williams, scor 6-3, 6-3.

Pentru cele patru victorii obtinute pe tabloul principal de simplu al Openului Australian 2021, Simona Halep a incasat un cec in valoare de $408,188.

???? #AO2021 delivered big on highlights ???? We’ve got five of the best right here ???? #AusOpen pic.twitter.com/f6LccCCwDz — #AusOpen (@AustralianOpen) February 24, 2021