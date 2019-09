INCREDIBIL! Liverpool, pe cale sa faca cea mai scumpa tranzactie din istoria Premier League! Cati bani va incasa Campioana Europei 

Din articol New Balance nu este dispusa sa cedeze

Liverpool se pregateste sa faca o schimbare importanta incepand cu sezonul urmator, schimbare care ii va aduce un profit urias plus multe alte beneficii.

Campioana Europei ar fi ajuns la un acord cu Nike, care va sponsoriza clubul incepand cu sezonul 2020/2021. Conform celor de la Forbes, Nike este dispusa sa ofere mai mult de 75 de milioane de lire sterline, pe care le ofera in prezent celor de la Manchester United. Daca cele doua ajung la o intelegere, ar fi cea mai scumpa tranzactie din istoria Premier League.

New Balance nu este dispusa sa cedeze

Actualul sponsor al celor de la Liverpool, New Balance, cu care au contract pana la finalul sezonului, nu este dispusa sa cedeze in fata celor de la Nike. Cei de la New Balance au un contract de 45 de milioane de euro cu castigatoarea Champions League.

O clauza din contract le permite celor de la New Balance sa ii trimita in instanta pe cei de la Liverpool, pentru a-si extinde contractul de colaborare, plusand si cu o suma mai mare de bani.

"Putem confirma ca sponsorul nostru de echipamente, New Balance, a inceput o disputa legala impotriva clubului. Nu vom face alte comentarii in timpul acestor proceduri legale", a spus un oficial al celor de la Liverpool conform Metro.

Liverpool si New Balance si-au inceput colaborarea in anul 2011, iar de atunci, firma de echipamente sportive le-a oferit atat jucatorilor, cat si fanilor cele mai bune echipamente sportive. Cei de la New Balance au emis un comunicat prin care si-au exprimat intentiile de a ramane alaturi de club.

"In calitate de sponsor implicat de-a lungul timpului, ne dorim sa ne continuam parteneriatul strans cu Liverpool si sa reinnoim intelegerea in 2020. Am contracarat oferta celor de la Nike", au transmis oficialii New Balance.