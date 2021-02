Nu stii unde sa pleci in concediu? Te ajuta Simona Halep! :) Cele trei recomandari turistice facute de campioana en-titre de la Wimbledon

Simona Halep recomanda trei destinatii de vacanta pentru romanii care vor putea sa isi petreaca concediul peste hotare in 2021.

Simona Halep a sarit in ajutorul romanilor care sunt inca indecisi cu privire la destinatia in care si-ar putea petrece concediul in acest an, atat timp cat restrictiile pandemice le vor permite deplasari internationale cu acest scop.

Printre cele trei recomandari facute de numarul 3 WTA se numara doua capitale europene, dar si destinatia de lux preferata de romani in ultimii ani, Insulele Maldive.

"Am fost in Maldive anul trecut pentru prima data in viata mea si, intr-adevar, este extraordinar, daca ai nevoie de liniste si daca ai nevoie sa te plictisesti. Acolo nu sunt prea multe lucruri de facut, doar sa stai la soare.

Parisul este orasul meu de suflet, pe care il aleg ca destinatie ori de cate ori cineva imi spune ca am trei zile libere; si Roma, care este un oras frumos," a declarat Simona Halep intr-un interviu oferit Aleph News.

Simona Halep a fost pret de aproximativ cinci saptamani in Australia la inceputul acestui an, stat in care pandemia a fost mai bine controlata decat in Europa. Despre libertatile de miscare de care s-a bucurat la Antipozi, Halep a afirmat urmatoarele: "Am avut sansa de a iesi putin pe strazi, sa ma plimb. Am vazut atat de multi oameni, am fost foarte fericita, pentru ca in Europa aproape fiecare oras e gol. A fost frumos sa vad atat de multi oameni relaxati aici, fara ca toata lumea sa poarte masti. Am revenit si eu la viata normala aici si chiar ma bucur," a punctat Simona Halep intr-o conferinta de presa sustinuta la Melbourne.