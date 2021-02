"Este un rezultat mare, dar imi pare rau ca Simona nu a incercat sa castige meciul asta!" | Ce ii reproseaza CTP Simonei Halep dupa esecul cu Serena Williams

Editorialistul Cristian Tudor Popescu a fost dezamagit de lipsa de agresivitate afisata de Simona Halep in sfertul de finala de la Australian Open, cedat in fata Serenei Williams, scor 6-3, 6-3.

"Este un rezultat mare ca a ajuns aici. Imi pare rau ca nu a incercat sa-l castige. Doua erau elementele cruciale pe care le anuntam inainte de meci: serviciul, in primul rand si, apoi, incercarea de a lua initiativa, de a ataca prima, de a risca lovitura decisiva inanitea Serenei Williams.

Simona avea nevoie sa nu o lase pe Serena isi faca sa jocul de atac, cu greselile nefortate inevitabile, dar care produce mai multe lovituri direct castigatoare," a declarat Cristian Tudor Popescu pentru Digi24.

Halep nu a reusit sa isi apere toate punctele castigate anul trecut la Melbourne, cand ajungea pana in semifinalele competitiei. In urma eliminarii in sferturi, Simona va pierde 360 de puncte in clasamentul WTA.