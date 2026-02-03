Echipa de rugby a României va juca la Cupa Mondială din 2027 din Australia în ordine cu Georgia (3 octombrie), Italia (11 octombrie) și cu Africa de Sud, campioana mondială en-titre (17 octombrie), conform unui comunicat al Federației Române de Rugby, după stabilirea programului competiției de către World Rugby.

România, repartizată în urma tragerii la sorți de pe 3 decembrie, în Grupa B, va debuta în competiție cu eterna adversară Georgia, locul 13 mondial, la Townsville, după care va întâlni Italia, locul 10 în lume, la Sydney și va încheia seria meciurilor din grupă împotriva campioanei mondiale en titre și liderul mondial, Africa de Sud, la Perth, se arată în comunicatul FRR, citat de Agerpres.

Ce a declarat președintele federației, Alin Petrache



Alin Petrache, președintele FRR, a opinat că ordinea meciurilor are mai puțină importanță, dar speră că jucătorii noștri vor da totul în fiecare confruntare și să-i facă mândri pe fani:

''La o competiție de asemenea anvergură nu știu ce relevanță are cine este primul sau ultimul nostru adversar. Să nu uităm că este un format inedit al Cupei Mondiale, care dă posibilitatea și echipelor de pe locul 3 să urce în faza următoare a competiției, cele mai bune patru formații care termină pe locul trei urmând să urce în optimile de finală, deci lupta va fi cu atât mai strânsă. Mult mai important pentru noi este evoluția noastră, să fim 100% pentru fiecare meci, să dăm totul, să arătăm un rugby frumos, să ne facem mândri suporterii. 'Stejarii' întotdeauna au reușit să câștige inimile tuturor la această competiție, să nu uităm aici de revenirea istorică în meciul cu echipa Canadei, apoi de unul dintre cele mai rapide eseuri înscrise Irlandei, sunt momente care bucură lumea rugbyului. Trebuie să ne gândim că mai avem doi ani până la debutul competiției, iar în această perioadă trebuie să asigurăm echipei toate condițiile și pregătirea de care are nevoie și susținerea noastră''.

Pentru prima dată vor participa 24 de echipe la Mondial



Cupa Mondială din Australia este prima ediție care va alinia la start 24 de echipe împărțite în 6 grupe. În urma meciurilor din grupe, primele două clasate din fiecare grupă se califică direct în optimile de finală unde vor urca de asemenea cele mai bine clasate patru echipe care au terminat grupele pe locul 3 (se ia în calcul punctajul). Aceste partide vor avea loc între 23-24 octombrie. Sferturile de finală sunt programate pe 30 și 31 octombrie, semifinalele pe 5 și 6 noiembrie, meciul pentru locul 3, implicit medaliile de bronz, va avea loc pe 12 noiembrie, iar marea finală pe 13 noiembrie.

Prima etapă în procesul de vânzare al biletelor, care se adresează fanilor nerăbdători să-și asigure prezența la competiția din Australia, va avea loc pe data de 18 februarie. Pot să-și achiziționeze bilete doar cei care au un cont și s-au înregistrat pe site-ul oficial rwc2027.rugbyworldcup.com până pe 17 februarie. Înregistrarea este gratuită, biletele fiind disponibile în principiul ''primul venit, primul servit''.

Programul ''stejarilor'' la CM 2027



Duminică 3 octombrie, ora 13:15 (ora României): România - Georgia (North Queensland Stadium, Townsville);

Luni 11 octombrie, ora 11:45 (ora României): România - Italia (Sydney Football Stadium, Sydney);

Duminică 17 octombrie, ora 14:15 (ora României): România - Africa de Sud (Perth Stadium, Perth).

