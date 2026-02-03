Al-Wahda, ocupanta locului 3 din Emirate, tocmai a devenit ultima echipă care l-a avut pe listă pe Edward Iordănescu (47 de ani) dar care, finalmente, a optat pentru o altă variantă.

Gruparea din Abu-Dhabi a fost în căutarea unui „principal“ după plecarea portughezului Jose Morais (60 de ani) în decembrie. Interimarul Dimas n-a reușit să aducă rezultatele așteptate și, drept urmare, șefii lui Al-Wahda s-au pus pe treabă. După cum Sport.ro a explicat aici, conducerea clubului a format o listă scurtă a candidaților pentru a alege noul „principal“. Pe această listă s-a aflat și numele lui Edward Iordănescu.

Al-Wahda a optat pentru un antrenor din spațiul ex-iugoslav

După ce au studiat variantele disponibile – au fost luați în calcul doar tehnicieni liberi de contract – cei de la Al-Wahda au bătut palma cu slovenul Darko Milanic (58 de ani). Acesta a avut câteva atuuri, comparativ cu Edward Iordănescu.

Concret, slovenul a mai lucrat în Emirate, la Bani Yas și chiar la Al-Wahda, și a avut pretenții financiare mai mici. Ocupanta locului 3 din Emirate a și anunțat deja acordul cu noul antrenor principal.

„Clubul nostru anunță, în mod oficial, acordul cu Darko Milanic. El va debuta în funcție, luni, cu ocazia meciului cu Al-Ahli Jeddah din Champions League“, au dezvăluit arabii.

Edward Iordănescu, trei oferte arabe în ultimul an

Revenind la Edward Iordănescu, acesta va avea, totuși, șanse mari să se reapuce de muncă în zona Golfului Persic. Pentru că, în ultimul an, cele mai multe oferte le-a avut din această zonă a lumii.

Mai întâi, a fost propunerea de la Al-Taawoun (Arabia Saudită) pe care a refuzat-o, ca să semneze cu Legia Varșovia (Polonia). Apoi, s-a ivit varianta Al-Shabab Riad (Arabia Saudită), care nu s-a mai concretizat, întrucât arabii n-au putut rezilia contractul actualului tehnician. În fine, acum s-a închis pista Al-Wahda.

Chiar și așa, numele Iordănescu rămâne unul respectat, în zona Golfului Persic, după cum Sport.ro a arătat aici.

