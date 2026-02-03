Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) a trecut cu succes de runda inaugurală a Openului Transilvaniei 2026, în urma unei victorii în minimum de seturi semnate împotriva Kamillei Rakhimova din Uzbekistan.

6-4, 6-4 a fost scorul prin care s-a impus jucătoarea din țara noastră, favorită număr trei la câștigarea trofeului pus în joc în Arena BT din Cluj-Napoca.

Sorana Cîrstea declară că își va amâna retragerea din tenis dacă va reuși să câștige un turneu de mare șlem

Cu paisprezece ași serviți, Sorana Cîrstea s-a mândrit cu agresivitatea arătată pe parcursul meciului, în care a reușit să revină de la 2-4, în setul secund.

Momentele de joc în care Cîrstea prestează un tenis ofensiv exact ridică ștacheta enorm și aduc aminte de sfertul de finală atins la Roland Garros, în 2009.

Cîrstea vrea o retragere în glorie: „E important să știi când trebuie să te dai la o parte.”

Apropo de turneele de mare șlem, Sorana Cîrstea a afirmat că, dacă ar reuși să câștige un titlu major în acest an, o astfel de victorie ar fi suficientă pentru a o convinge să își amâne pentru încă un an retragerea din tenis.

„Anul trecut nu am spus că mă retrag. Am spus că este posibil să mă retrag. Veneam după operație și nu știam cum aveam să gestionez acest lucru. Dar sunt o persoană muncitoare.

Ce ar putea să schimbe această decizie? Nu știu, un Grand Slam câștigat,” a replicat Sorana Cîrstea, zâmbind larg.