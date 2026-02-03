VIDEO EXCLUSIV Sorana Cîrstea nu glumește la Transylvania Open: nu se va mai retrage din tenis dacă reușește acest lucru, în 2026

Sorana Cîrstea nu glumește la Transylvania Open: nu se va mai retrage din tenis dacă reușește acest lucru, în 2026
Sorana Cîrstea a dezvăluit condiția care o poate face să nu se retragă la 36 de ani din tenisul profesionist. Toate meciurile de la Transylvania Open, live pe VOYO.

Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) a trecut cu succes de runda inaugurală a Openului Transilvaniei 2026, în urma unei victorii în minimum de seturi semnate împotriva Kamillei Rakhimova din Uzbekistan.

6-4, 6-4 a fost scorul prin care s-a impus jucătoarea din țara noastră, favorită număr trei la câștigarea trofeului pus în joc în Arena BT din Cluj-Napoca.

Sorana Cîrstea declară că își va amâna retragerea din tenis dacă va reuși să câștige un turneu de mare șlem

Cu paisprezece ași serviți, Sorana Cîrstea s-a mândrit cu agresivitatea arătată pe parcursul meciului, în care a reușit să revină de la 2-4, în setul secund.

Momentele de joc în care Cîrstea prestează un tenis ofensiv exact ridică ștacheta enorm și aduc aminte de sfertul de finală atins la Roland Garros, în 2009.

Cîrstea vrea o retragere în glorie: „E important să știi când trebuie să te dai la o parte.”

Apropo de turneele de mare șlem, Sorana Cîrstea a afirmat că, dacă ar reuși să câștige un titlu major în acest an, o astfel de victorie ar fi suficientă pentru a o convinge să își amâne pentru încă un an retragerea din tenis.

„Anul trecut nu am spus că mă retrag. Am spus că este posibil să mă retrag. Veneam după operație și nu știam cum aveam să gestionez acest lucru. Dar sunt o persoană muncitoare.

Ce ar putea să schimbe această decizie? Nu știu, un Grand Slam câștigat,” a replicat Sorana Cîrstea, zâmbind larg.

„Mi-am dorit să ies frumos din tenis, pe ușa din față, jucând bine.”

Cu patru game-uri adjudecate la rând, în finalul duelului cu Rakhimova, Cîrstea a repetat, la conferința de presă, cât de mult contează pentru ea, în ultimul an de carieră, relația cu fanii.

„A fost extraordinar. Acestea sunt amintirile care vor rămâne pentru tot restul vieții. Iubesc tenisul și tot ce înseamnă acest sport. Mi-a dat atât de multe lucruri, iar unul dintre acestea e sprijinul oamenilor. Cu cât am înaintat mai mult în vârstă, cu atât am putut mai mult să apreciez acest lucru,” s-a confesat Sorana Cîrstea.

„Am știut că va 2026 va fi un an destul de emoționant, pentru că, în fiecare loc, îmi voi da seama că e ultima oară când voi juca acolo. Dar mi-am asumat decizia, am gândit-o bine. Mereu mi-am dorit să ies frumos din tenis pe ușa din față, jucând bine, nu să termin acest sport ieșind din top 100 și nemaiputând să intru la turnee,” a completat Sorana Cîrstea, după succesul din primul tur.

Sorana Cîrstea

