Specialistii Justine Henin si Boris Becker se tem de pronosticuri: "Halep vs. S. Williams ar putea fi finala! E un meci de 50-50, cheia va fi serviciul!"

Justine Henin si Boris Becker s-au ferit sa faca predictii inaintea sfertului Simona Halep vs. Serena Williams.

Justine Henin si Boris Becker declara ca meciul Simonei Halep cu Serena Williams din sferturile Openului Australian va fi definit de echilibru. Fostul lider WTA admite ca jucatoarea din SUA are un plus de experienta, dar nu considera ca acesta ar putea fi si destul pentru a-i asigura victoria Serenei.

"Meciul asta ar putea fi finala. Eram convinsa ca intre Halep si Swiatek va fi un meci extraordinar. Simona a avut rabdare, si-a facut treaba foarte bine. Serena este Serena. In meciul ei din optimi, cu Sabalenka, a avut o misiune dificila, au fost momente bune, altele mai putin bune, dar a fost mereu acolo. A servit bine atunci cand a fost nevoie. Atat Halep, cat si Serena, vor fi la un nivel mare de joc. Ultima data cand au jucat, la Wimbledon, Simona a facut un meci extraordinar. Cred ca pentru ambele, cheia va fi serviciul. Va fi foarte important. Serena, da, are un avantaj la acest capitol.

Simona va trebui sa fie la un nivel fizic foarte bun, sa joace intens si sa gaseasca pozitiile si echilibrul potrivit pentru a o pune pe Serena sub presiune, cu mingi in unghiuri, schimband directia si ritmului jocului. Foarte greu, sa spunem cine este favorita in acest meci - experienta Serenei in fata Simonei este superioara, dar este suficienta? Greu de spus!" a declarat Justine Henin, castigatoare a 7 titluri de Grand Slam pentru Eurosport.

"Este un meci mare intre doua campioane. Evident, Serena cauta titlul cu numarul 24. Mi s-a parut ca a facut un meci grozav cu Sabalenka, nu ma asteptam sa castige, ca sa fiu sincer. Halep este o luptatoare, o jucatoare de contraatac, are atitudinea de a nu renunta niciodata si a avut o victorie grozava cu Swiatek in turul patru," a declarat Boris Becker despre acest meci.

"Nu stiu, pentru mine este un meci 50-50, orice se poate intampla. Am fost foarte impresionat de Serena in acest turneu. Nu o aveam pe lista mea de favorite. Devine tot mai in varsta, insa se misca mai bine ca oricand in ultimii doi ani. Poate ca pentru ea presiunea nu-si mai spune cuvantul, poate ca accepta ca va veni momentul cand nu va mai putea juca si poate ca din cauza aceasta joaca mai relaxata si pare sa se simta mai bine," a adaugat fostul tenismen german cu 6 titluri de mare slem in palmares.

Sfertul de finala dintre Simona Halep si Serena Williams va fi transmis live text pe www.sport.ro incepand cu ora 10:00.