Aroganta!? PRIMA REACTIE a Serenei Williams dupa ce a eliminat-o pe Simona Halep: "Nici macar nu ne-am concentrat special pe asta. Eu sunt capabila de progrese rapide in joc!" 

Serena Williams s-a calificat in semifinalele Australian Open, invingand-o in minimum de seturi pe Simona Halep.

Simona Halep a fost eliminata de Serena Williams in sferturile Openului Australian, scor 6-3, 6-3 la capatul unui meci care a durat o ora si 21 de minute.

"Am realizat ca fac prea multe greseli nefortate in game-urile pe care le-am pierdut si m-am gandit ca am oportunitatea de a juca mai bine. Mi-am zis sa raman in meci si asta am facut. A fost cel mai bun meci facut in acest turneu, cu siguranta; trebuia sa il fac, pentru ca jucam cu numarul 2 mondial. Stiam ca trebuie sa joc mai bine, asa ca am facut-o si sunt incantata de asta," a declarat Serena Williams in cadrul interviului oferit pe teren fostului mare tenismen, Jim Courier.

Cat despre prestatia defensiva foarte impresionanta, Serena Williams a adaugat: "Nu ne-am concentrat in mod special pe asta, dar anul trecut antrenorul meu Mouratoglou mi-a vorbit indelung despre cum sa fiu mai buna pe aparare; totusi, nu am muncit la asta atat de mult in presezon. Incercam doar sa ma recuperez, sa ma fac mai bine. Sunt capabila sa fac salturi si imbunatatiri in jocul meu suficient de repede," a mai spus numarul 7 WTA.

In semifinale, Serena Williams se va duela cu Naomi Osaka.