OFICIAL Joao Paulo a semnat cu FCSB! Ce număr va purta și detaliile financiare anunțate de Oțelul

Joao Paulo a semnat cu FCSB! Ce număr va purta și detaliile financiare anunțate de Oțelul
Joao Paulo (27 de ani) a fost achiziționat de FCSB de la Oțelul Galați.

joao pauloOtelul GalatiFCSB
După doar șase luni la Oțelul, Joao Paulo a fost achiziționat de FCSB, iar gălățenii se vor alege cu o sumă totală de aproximativ un milion de euro - aici intrând suma de transfer, dar și bonusul de la FIFA pentru eventuala participare a mijlocașului la Cupa Mondială din 2026.

Joao Paulo a semnat cu FCSB

FCSB a anunțat că Joao Paulo va purta tricoul cu numărul 18, în timp ce Oțelul a oferit în comunicatul oficial câteva detalii legate de aspectul financiar.

"Tranzacția dintre cele SC Oțelul Galați și FCSB este de natură financiară și presupune și un important procent la următorul transfer al mijlocașului. De asemenea, clubului nostru îi va reveni și suma aferentă perioadei pe care jucătorul o va petrece la Cupa Mondială", au transmis gălățenii.

Joao Paulo este calificat cu naționala Insulelor Capului Verde la Cupa Mondială din 2026. La Oțelul Galați a jucat în principal pe postul de mijlocaș central, în timp ce la echipa națională e folosit ca fundaș stânga.

Pentru FCSB este al treilea transfer al iernii, după fundașul Andre Duarte și mijlocașul Ofri Arad.

Joao Paulo nu are încă drept de joc la FCSB

Gigi Becali, patronul lui FCSB, a dezvăluit însă că sunt probleme cu permisul de muncă al jucătorului, motiv pentru care întârzie să apară și anunțul oficial.

”L-am luat, el este deja (n.r. - la FCSB). Trebuie să intervin eu ca parlamentar, să fac o scrisoare oficială. El are permis de muncă, nu? Dar trebuie aprobat din nou. 

Pentru ce să mai stau 30 de zile? Dacă are permis de muncă, în 24 de ore trebuie să fie înscris”, a spus Becali la televiziunea Digi Sport.

