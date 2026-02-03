După doar șase luni la Oțelul, Joao Paulo a fost achiziționat de FCSB, iar gălățenii se vor alege cu o sumă totală de aproximativ un milion de euro - aici intrând suma de transfer, dar și bonusul de la FIFA pentru eventuala participare a mijlocașului la Cupa Mondială din 2026.



Joao Paulo a semnat cu FCSB

FCSB a anunțat că Joao Paulo va purta tricoul cu numărul 18, în timp ce Oțelul a oferit în comunicatul oficial câteva detalii legate de aspectul financiar.



"Tranzacția dintre cele SC Oțelul Galați și FCSB este de natură financiară și presupune și un important procent la următorul transfer al mijlocașului. De asemenea, clubului nostru îi va reveni și suma aferentă perioadei pe care jucătorul o va petrece la Cupa Mondială", au transmis gălățenii.



Joao Paulo este calificat cu naționala Insulelor Capului Verde la Cupa Mondială din 2026. La Oțelul Galați a jucat în principal pe postul de mijlocaș central, în timp ce la echipa națională e folosit ca fundaș stânga.

Pentru FCSB este al treilea transfer al iernii, după fundașul Andre Duarte și mijlocașul Ofri Arad.

