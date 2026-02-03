Cele trei echipe încep să se obișnuiască, pas cu pas, cu viața dură din Thailanda și cu probele inspirate de miticul șarpe Naga. Însă orice urmă de confort dispare rapid, pentru că în această seară, de la ora 20:30, la PRO TV, toate strategiile vor fi resetate.

Urmează una dintre cele mai tensionate confruntări de până acum: lupta pentru salvare, unde fiecare secundă poate schimba ierarhiile, iar fiecare greșeală poate costa un coechipier.



„În Desafio există un singur drum: înainte, spre marele premiu de 150.000 de euro”, spune Daniel Pavel, gazda competiției, subliniind miza uriașă a fiecărei probe. După ediția de aseară, Visătorii intră în joc cu un avantaj important: superputerea căpitanului, care le-ar putea oferi un atu decisiv în confruntarea de astăzi. Însă această putere vine și cu multe necunoscute. „Sunt multe variante pe care să le alegi cu superputerea asta, de asta trebuie să știm exact în ce constă”, se întreabă Leopardu’, conștient că o decizie greșită poate avea consecințe majore.

Lupta pentru salvare se va desfășura în două runde intense, cu câte șase jucători din fiecare echipă. Cei rămași pe bancă nu vor avea voie să intervină, iar confruntarea se va juca în perechi de câte doi. Este un joc sportiv extrem de solicitant, care va testa nu doar forța fizică, ci și coordonarea, concentrarea și puterea de atenție. Totul se va desfășura sub presiunea timpului, iar la expirarea acestuia, dacă situația o va cere, vor fi introduse reguli ajutătoare direct pe traseu – un element care poate schimba complet dinamica jocului.

Pe lângă strategie, răbdarea devine cuvântul-cheie al acestei confruntări. Însă nu pentru toți concurenții este un punct forte. Sergiu Califar recunoaște deschis: „Eu nu am răbdare”. Această lipsă se va transforma rapid într-o adevărată descărcare de tensiune în echipa Norocoșilor. Nervii sunt întinși la maximum, iar conflictul dintre Sergiu și Florin Prunea nu întârzie să apară. „Te grăbești, mi se pare că mă alergi… Dacă nu vrei să mă asculți…”, îi strigă, nervos, Sergiu colegului său, într-un moment care ar putea influența decisiv parcursul echipei.

Cine va ajunge primul la final? Ce echipă va fi nevoită să își desemneze concurentul care va merge la duelul de eliminare? Și, mai ales, cine va părăsi competiția chiar înainte de a se apropia de marele premiu? Răspunsurile vin în doar câteva ore, în această seară, de la 20:30, la PRO TV, într-o nouă ediție plină de adrenalină din Desafio: Aventura. Pentru cei nerăbdători, ediția poate fi urmărită deja și pe VOYO.

