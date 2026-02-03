OFICIAL ”Transfer de top” anunțat de Dinamo!

”Transfer de top” anunțat de Dinamo! Rugby
Echipa din Ștefan cel Mare se întărește pentru noul sezon.

Internaționalul român Gabriel Pop a revenit la Dinamo, a anunțat clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare.

”Transfer de top

Internaționalul Gabriel Pop este noul jucător al echipei noastre. Puternic, creativ și centru versatil, noul “buldog” are o viziune excelentă de joc , este rapid și abil pe faza de atac. Într-un cuvânt Pop este rugbyst de top!

Bine ai revenit în familia Dinamo și la cât mai multe trofee!”, a postat pagina Dinamo Rugby.

11 jucători OUT de la Dinamo luna trecută! ”Anunțăm încheierea raporturilor contractuale”

Luna trecută, Dinamo a anunțat despărțirea de nu mai puțin de 11 jucători ai echipei de rugby:

”Mulțumim! 🤝

Este momentul să anunțăm încheierea raporturilor contractuale cu 11 "buldogi" ai echipei noastre: Cristi Chirică, Hinckley Vaovasa, Helarius Kisting, Malcolm Jaer, Justin Theys, Damian Bonaparte, Dionisio Simao, Andrei Donisa, Cristi Bilauca, Lucian Godroman și Adi Chiru.

Vă mulțumim, în numele tuturor dinamoviștilor, pentru fiecare punct, pasă sau placaj în tricoul alb-roșu. Ați impresionat prin atitudine, prin respectul demonstrat față de club și veți rămâne mereu în familia Dinamo. ⚪🔴

Mult succes în carieră, oriunde va urma această călătorie frumoasă în rugby! 🤗”.

Doi sud-africani de la Dinamo au primit cetățenia și vor evolua sub tricolor

Selecționerul David Gerard i-a convocat în premieră pe sud-africanii Dylan Schwartz și Etienne Terblanche, oameni de bază la CS Dinamo, care au devenit eligibili pentru „frunza de stejar”. Cei doi au participat în ianuarie la stagiul centralizat de la INSEP Paris.

Schwartz, unul dintre cei mai percutanți centri din campionatul intern, s-a arătat vizibil emoționat de noua etapă din cariera sa, subliniind că acesta a fost un obiectiv major pentru el încă de la sosirea în țară.

„A fost întotdeauna visul meu să joc rugby la cel mai înalt nivel. După cinci ani în România, această oportunitate înseamnă foarte mult pentru mine. Sunt extrem de mândru și entuziasmat să reprezint această țară și profund recunoscător pentru modul în care Dumnezeu m-a binecuvântat de-a lungul acestui drum. Sunt onorat să port acest tricou și să dau totul pentru el”, a spus Dylan Schwartz, proaspătul component al naționalei.

Pe lângă cei doi recent naturalizați, CS Dinamo trimite un contingent solid la lot, alături de ei fiind convocați și Manole, Harțig, Cioroabă și Tangimana.

