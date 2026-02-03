Decizia luată de Marcus Rashford, înainte de a-i expira împrumutul la Barcelona

Marcus Rashford (28 de ani) a fost împrumutat în vară de Manchester United la Barcelona și a reușit să impresioneze într-un timp foarte scurt la campioana Spaniei.

Atacantul englez a spus în mai multe rânduri că visul său a fost de a juca pentru FC Barcelona. Ajuns pe Camp Nou, Rashford și-a pus repede amprenta, aspect care poate fi observat consultând statisticile, iar acum Barcelona vrea să-l păstreze definitiv.

Marcus Rashford e gata să-și reducă salariul pentru a rămâne la Barcelona

Catalanii au început deja discuțiile cu Manchester United. În contractul dintre cele două părți există o clauză de transfer de 35 de milioane de euro, doar că Barcelona trece, de câțiva ani, printr-o perioadă delicată din punct de vedere financiar, aspect care ar putea face ca mutarea să fie pusă sub semnul întrebării.

Oricum, englezul își dorește să rămână la Barcelona și după ce împrumutul său va expira. Rashford este gata să facă și un sacrificiu pentru acest lucru: vrea să-și reducă semnificativ salariul, scrie Mirror.

Până acum, Marcus Rashford a evoluat în 32 de partide pentru cei de la Barcelona în toate competițiile, reușind să marcheze de zece ori și să ofere alte 12 pase decisive. 

Englezul are cifre impresionante în UEFA Champions League, acolo unde a prins opt meciuri și a bifat cinci goluri și patru assist-uri.

Al doilea împrumut pentru Marcus Rashford

Rashford se află la al doilea împrumut. Este crescut de Manchester United, pentru care a evoluat în perioada 2016-2025 la echipa mare, iar apoi a fost trimis pentru jumătate de sezon la Aston Villa, echipa care face senzație în acest sezon de Premier League.

Gruparea de pe Villa Park a decis să nu-l păstreze, iar în vara anului 2025 a ajuns la Barcelona, unde face senzație sub comanda lui Hansi Flick.

