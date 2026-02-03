Decizia luată de Marcus Rashford, înainte de a-i expira împrumutul la Barcelona

Atacantul englez a spus în mai multe rânduri că visul său a fost de a juca pentru FC Barcelona. Ajuns pe Camp Nou, Rashford și-a pus repede amprenta, aspect care poate fi observat consultând statisticile, iar acum Barcelona vrea să-l păstreze definitiv.



Marcus Rashford e gata să-și reducă salariul pentru a rămâne la Barcelona



Catalanii au început deja discuțiile cu Manchester United. În contractul dintre cele două părți există o clauză de transfer de 35 de milioane de euro, doar că Barcelona trece, de câțiva ani, printr-o perioadă delicată din punct de vedere financiar, aspect care ar putea face ca mutarea să fie pusă sub semnul întrebării.



Oricum, englezul își dorește să rămână la Barcelona și după ce împrumutul său va expira. Rashford este gata să facă și un sacrificiu pentru acest lucru: vrea să-și reducă semnificativ salariul, scrie Mirror.

