"Ne inclinam, Simona Halep!" REACTIA oficialilor turneului de la Australian Open dupa ce romanca a parasit competitia

Prezenta Simonei Halep la Melbourne este apreciata de australieni, de la spectatori la oficiali.

Simona Halep paraseste editia 2021 a Openului Australian dupa faza sferturilor de finala, in care a cedat in doua seturi, incheiate 3-6 3-6 in favoarea sportivei din SUA, Serena Williams (7 WTA).

Numarul 2 mondial a fost laudata insa de oficialii turneului de la Melbourne pe Twitter. "Deja numaram zilele pana te vom revedea in 2022, Simona! Ne inclinam!" au scris australienii pe retelele sociale.

Halep va incasa un cec in valoare de $403,463 pentru cele patru succese bifate in acest an pe tabloul principal al Slam-ului australian.

Urmatorul turneu la care Simona Halep va participa va fi Qatar Total Open, programat pentru prima saptamana a lunii martie.