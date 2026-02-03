Cu șase etape rămase de disputat din sezonul regulat, FC Botoșani ocupă loc de play-off, 5, cu 39 de puncte, însă moldovenii se află într-o scădere de formă evidentă - trei remize și trei înfrângeri în ultimele șase etape. De partea cealaltă, FCSB, locul 9, cu 34 de puncte, este obligată să învingă pentru a rămâne aproape de zona primelor 6.



Reacția lui Leo Grozavu după declarațiile lui Iftime înainte de FCSB - FC Botoșani

În weekend, Valeriu Iftime a făcut un anunț mai mult decât îndrăzneț la Digisport. "Dacă vom câștiga cu Galațiul, mergem rachetă. Ne distrăm cu FCSB-ul, vă zic eu! N-avem probleme", spunea patronul lui FC Botoșani, duminică.



Luni, FC Botoșani a obținut doar o remiză în meciul cu Oțelul Galați, 0-0. Întrebat despre declarațiile foarte optimiste ale patronului, antrenorul Leo Grozavu a răspuns: "Mie nu îmi place să comentez ce spune altcineva, în special patronul. Nu e treaba mea. În general, văd că emisiunile din România se fac nu pe date adevărate, ci pe comentarii. Ce a spus cutare și ceilalți comentează ce a spus cutare".

Leo Grozavu: "Nu ne ia nimeni capul dacă nu ajungem în play-off"



Antrenorul lui FC Botoșani spune că nu ar fi o dramă dacă echipa sa nu ar merge în play-off, chiar dacă moldovenii păreau la un moment dat siguri de o clasare în primele 6.



"Nu cred că vor fi mari surprize la FCSB în alcătuirea echipei. Important e ce facem noi. De noi depinde. Adversarul joacă atât cât îi permiți tu să joace. Va trebui să fim foarte curajoși. Dacă mergi la București doar cu o apărare ermetică și să faci niște ieșiri pe contraatac, nu știu cât de mult ne-ar ieși. Trebuie să fim curajoși, sunt doar 3 puncte în campionat, mai sunt etape până la final.



Pe parcursul acestui campionat am întâlnit echipe puternice, unele de două ori, și nu cred că am fost puși în dificultate. Să nu uităm că și Craiova a primit 4 goluri la ultima etapă. Rămânem apărarea cea mai ermetică din prima ligă, ceea ce pentru mine e foarte important. Avem o apărare foarte bună, care nu primește goluri. Chiar dacă nu suntem în cea mai inspirată formă în atac, reușim să facem puncte.



Nu e nimic pierdut și nimic câștigat. Nu avem presiune legată de play-off. Nu ne taie nimeni capul dacă nu ajungem în play-off. Trebuie să scoatem de la fiecare joc ceva. Cred că echipa asta trebuie felicitată oricum pentru ce a reușit până în momentul de față", a mai spus Grozavu.

