Simona Halep, declarație hazlie: „M-am uitat la meciuri, a început să îmi placă tenisul.” De ce se teme de duelul cu Ons Jabeur

Simona Halep a dispus de Gabriela Ruse în optimile turneului WTA 500 de la Dubai, reușind a treia victorie consecutivă în defavoarea colegei sale din proba de dublu.

Halep a depășit-o pe Ruse, scor 6-3, 6-2, în 70 de minute de joc, iar la finalul partidei a dezvăluit că speră să nu joace din nou un meci de trei seturi cu Ons Jabeur, pe care a învins-o în optimile ediției 2020 a acestui turneu, scor 1-6, 6-2, 7-6.

Vorbind despre adversara sa din sferturi, Ons Jabeur, Simona Halep a spus: „Sper să nu mai ajungem iar în tiebreak în setul decisiv, dar îmi amintesc că a fost un meci incredibil, jucat într-o atmosferă extraordinară,” a spus Halep.

Cât despre partida aceasta, Simona Halep a precizat: „A fost un meci greu, din punct de vedere mental, pentru că l-am jucat târziu. A trebuit să așteptăm toată ziua să jucăm. Până să ies pe teren, m-am uitat la niște meciuri, pentru că a început să îmi placă tenisul mai mult, am stat în camera de hotel, am mai ieșit afară să iau o gură de aer, nimic special. E destul de plictisitor să aștepți 5-6 ore ca să joci,” a spus Simona Halep, cu sinceritate.

Nu înainte de a-și încheia seria declarațiilor, Simona Halep a lăudat-o pe Gabriela Ruse, pe care a numit-o „o luptătoare grozavă”.

„Lovește bine mingea, luptă grozav. Sunt mulțumită cu victoria, dar data viitoare sper să joc mai bine,” a completat Simona Halep.

3rd time in a few months we have seen Simona and Gabi face each other and the same result each time. Gabi tried to make a comeback in the 2nd set. But Simona is on fire right now and gets the victory. Simona Halep defeated Gabriela Ruse 6-3, 6-2.#DDFTennis pic.twitter.com/Y40VYW0XB7