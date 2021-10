Simona Halep, sursă de inspirație pentru Gabi Ruse. "Nu e ușor să joci împotriva idolului tău"

Gabriela Ruse (85 WTA) a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă online, că dacă nu ar crede în forţele proprii şi în şansa sa de a o învinge pe Simona Halep nu ar mai intra pe teren în meciul direct din primul tur al turneului Transylvania Open.

Simona Halep, sursă de inspirație pentru Gabi Ruse

"Nu mă aşteptam să joc cu Simona din primul tur, dar când am auzit m-am bucurat pentru că ea a fost idolul meu de când eram mică, m-am uitat la majoritatea meciurilor ei. Am aşteptat foarte mult acest moment şi se pare că a venit. Voi încerca să dau tot ce am mai bun. Simona este o campioană, este jucătoarea mea favorită. M-a ajutat cu multe lucruri, am jucat şi dublu cu ea la Indian Wells.

Sper că va fi un meci frumos. Din păcate se va disputa fără spectatori, însă nu avem să facem. Dacă nu aş crede în mine nu ar trebui să mai intru pe teren. Mă antrenez de foarte mulţi ani pentru acest moment, nu vreau să pun absolut deloc presiune pe mine.

Gabi Ruse: "Voi avea emoții"

Rezultatul partidei nici măcar nu contează, până la urmă Simona este indiscutabil favorită pe hârtie. Cu siguranţă voi avea emoţii, pentru că nu e uşor să joci împotriva idolului tău. Dar sunt singură că amândouă vom încerca să jucăm un tenis frumos", a spus Gabi Ruse.

