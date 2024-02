Cele trei ore și treizeci de minute de efort intens depus de Ana Bogdan (65 WTA) în sferturile Transylvania Open 2024 au făcut posibilă semifinala românească mult așteptată.

În interviul oferit pe terenul central al Arenei BT imediat după sfertul de finală câștigat în detrimentul Arantxei Rus (45 WTA), Ana Bogdan a plâns și a vorbit cu dificultate în fața fanilor care au încurajat-o de la primul punct până la final.

Ana Bogdan: „Nu am renunțat să cred și nu am renunțat să lupt.”

Ana Bogdan a învins-o pe Arantxa Rus, scor 3-6, 7-6, 7-6, în sferturile Transylvania Open 2024.



„Sper că pot să vorbesc. Dragilor, ați fost incredibili. Aceste momente vor rămâne pentru totdeauna în inima mea. Să câștig în această atmosferă e copleșitor, vă mulțumesc mult!”, a transmis Ana Bogdan în limba engleză.

Revenită de la 2-4 în setul decisiv, Ana Bogdan s-a impus, după 3 ore și 28 de minute, scor 3-6, 7-6, 7-6 și recunoaște că publicul a împins-o spre faza semifinalelor la Openul Transilvaniei.

Momente de neuitat, în direct la Pro Arena și VOYO: „Acestea vor rămâne pentru totdeauna în inima mea.”

„Nu am renunțat să cred și nu am renunțat să lupt. Mi-am spus că pot și că pot să realizez orice îmi doresc, dacă joc cu sufletul, așa cum am făcut-o până la final. Încă nu pot să cred,” a mai spus Ana Bogdan, puternic emoționată.

Ana Bogdan va reveni pe terenul central al Arenei BT sâmbătă, 10 februarie, de la ora 15:00.

Sportiva din Sinaia o va avea ca adversară pe conaționala Jaqueline Cristian.

Ana Bogdan, victorie istorică la Transylvania Open (Pro Arena & VOYO)