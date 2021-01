Ea este Serena Williams de Romania | Andreea Prisacariu se destainuie: "Niciodata n-am fost bat. Joc agresiv, oarecum arogant, dar trebuie!"

Andreea Prisacariu considera ca se aseamana cu Serena Williams atat ca joc, cat si in ceea ce priveste conformatia sa.

Fosta campioana nationala in trei categorii de varsta diferite, Andreea Prisacariu se recomanda pe sine ca fiind o versiune romaneasca a Serenei Williams, celebra jucatoare din Statele Unite ale Americii cu 23 de titluri de Grand Slam in palmares.

La 20 de ani, Andreea Prisacariu isi descrie jocul prin urmatorii termeni: "agresiv, oarecum arogant, dar trebuie!", relatand o asemanare intre stilul sau de a fi si cel al jucatoarei din SUA.

"M-am asemanat si la conformatie cu Serena, niciodata n-am fost bat. N-o sa spun ca vreau sa ajung numarul 1, cum zice toata lumea, ca mi se pare o prostie sa-ti propui asa ceva. Dar imi doresc sa fac tot ce pot cu talentul pe care il am," a spus Andreea pentru as.ro, potrivit Gazetei Sporturilor.

In urma cu o saptamana, Andreea Prisacariu a dezvaluit pe Instagram mesajele socante primite din partea unor pariori enervati la culme de faptul ca au pierdut bani mizand pe victoria sa in turneul W15 ITF din Antalya. In prezent, Prisacariu ocupa locul 565 in clasamentul WTA, aflandu-se la doar patru pozitii in spatele celei mai bune clasari obtinute vreodata in ierarhia mondiala a tenisului feminin.