Cosmin Olaroiu, DEZVALUIRE IN PREMIERA despre Simona Halep: "Era accidentata in Dubai si a apelat la mine. Am pus-o pe picioare si a castigat turneul!"

In 2015, Simona Halep a castigat titlul WTA de la Dubai dupa ce a primit ajutorul staff-ului medical al echipei de fotbal Al Ahli.

Cosmin Olaroiu a dezvaluit un episod necunoscut pana in prezent, in care Simona Halep, accidentata fiind la Dubai, a apelat la el si la staff-ul sau medical pentru ajutor. Se intampla in 2015, cand solutia propusa de medicii clubului Al Ahli Dubai a functionat, iar Halep a sfarsit prin a castiga turneul WTA Premier 5 din Emiratele Arabe Unite.

"Langa orice roman care activeaza scrie Romania. Sumudica, Razvan Lucescu, Boloni, Mircea Rednic - cand lucra afara -, Mircea Lucescu, Dan Petrescu, toti reprezinta Romania. Dupa pareera mea, din exterior, Halep trebuie apreciata mult mai mult. Eu o apreciez foarte mult pentru ca stiu ce inseamna sa fii roman si sa ajungi acolo.

Iar ea a ajuns peste orice alt sport sau competitie sportiva la care am fi participat noi si am fi putut ajunge la un asemenea nivel. Si mai ales in tenis, ceea ce a facut ea este unic pentru o tara ca a noastra," a declarat antrenorul echipei din China, Jiangsu Suning, noteaza Gazeta Sporturilor.

"O apreciez enorm, chiar am cunoscut-o intr-o conjunctura neplacuta. Ea avea o accidentare si a apelat la mine si la staff-ul meu medical sa o ajutam. Am reusit sa o punem pe picioare, a participat la turneul de atunci din Dubai si chiar l-a castigat. La noi in tara, oricand se va gasi o voce care va spune ca nu trebuia sa loveasca asa cu reverul si ca trebuia sa loveasca nu stiu cum. Sunt convins ca nici ea nu simte aprecierea pe care o merita”, a declarat Olaroiu pentru Telekom Sport.

In 2015, Simona Halep bifa la Dubai al zecelea titlu WTA al carierei, trecand de oponente dificile in serie, precum Ekaterina Makarova, Caroline Wozniacki si Karolina Pliskova, in ultimul act. In prezent, Halep are 22 de titluri in palmares si este campioana en-titre la Dubai, dupa un titlu castigat in 2020 ca rezultat al unei finale pasionante, in care a trecut in trei seturi de Elena Rybakina.