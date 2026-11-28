După FCSB - FK Csikszereda 2-0, Gigi Becali a anunțat că va încerca să transfere cel puțin cinci jucători la echipă, în iarnă: un fundaș dreapta, un mijlocaș defensiv, un mijlocaș ofensiv, o extremă dreapta și un atacant central.

Gigi Becali, interesat să îi readucă la FCSB pe Darius Olaru și Florin Tănase

Gigi Becali a recunoscut că ar fi tentat și de anumite repatrieri, cum ar fi cele ale lui Florin Tănase (Omonia Nicosia) și Darius Olaru (Royale Union Saint-Gilloise). Ambii au plecat de la echipă în ultima fereastră de transferuri și se află sub contract, însă nu sunt titulari cerți la echipele lor.

"La Tănase e posibil, ne-ar ajuta. Olaru, oricând, în viața lui, pentru ce a făcut el. Și dacă vrea să vină să stea pe bancă, ar fi bine primit. Mi-a dat un mesaj frumos de mulțumire pe care îl voi ține minte. Mă întrebam de unde are el atât de multă poezie. Ca atare, Olaru oricând e bine primit aici. Chiar dacă va fi în vârstă, poate să lucreze la clubul ăsta. Așa procedez eu cu oamenii care m-au ajutat.

Acum veți spune de Chiricheș. Eu am făcut ce am făcut, dar la un moment dat nu se mai putea. El voia să mai fie fotbalist, dar nu mai putea. Dacă ai bani, ai milioane, trebuie să înțelegi că nu mai poți juca. El, dacă voia să rămână în club, putea să rămână. Cu Chiricheș am câștigat bani și am luat și 10 milioane din transfer", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.