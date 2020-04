HOT HOT HOT: ea este cea mai sexy jucatoare de tenis din Romania! | Are 20 de ani si e legitimata la Dinamo Bucuresti (GALERIE FOTO) 

Din articol Andreea Prisacariu a castigat pana acum $23,193 din tenis

Andreea Prisacariu are in palmares doua titluri ITF.

La 20 de ani, Andreea Prisacariu ocupa locul 681 WTA in proba de simplu si 572 la dublu, dar este probabil cea mai indrazneata jucatoare de tenis din Romania atat cat priveste imaginile publicate pe Instagram.

La fel ca Simona Halep sau Mihaela Buzarnescu, Andreea Prisacariu se mentine in forma fizica pe timp de pandemie facand exercitii acasa. In ultima postare, Andreea si-a testat urmaritorii cu o intrebare intriganta: "Cine a spus ca nu e frumos sa fii voluptoasa?"

Andreea Prisacariu, tripla campioana nationala este actualmente o jucatoare de nivel ITF, circuit in care a castigat doua turnee in 2019, la Tabarka, Tunisia. Au fost doua competitii organizate in decursul a 12 zile in aceeasi locatie, iar Prisacariu a pierdut doar doua seturi in cele zece meciuri castigate, intregistrand in acest interval si trei victorii in care a pierdut un singur game.

"I-am urmarit jucand inca de cand eram mica. Ii respect pentru ca sunt luptatori. Ador faptul ca nu renunta. M-au invatat atat de multe lucruri si vreau sa le multumesc. Sa fii campion e minunat, dar sa fii un campion cu inima de aur inseamna totul," scria Andreea Prisacariu descriind fotografiile care o regasesc alaturi de Marius Copil si Horia Tecau.