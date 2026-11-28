FCSB s-a impus în fața lui Csikszereda, scor 2-0, într-un meci din runda a 17-a din Superliga.

Marcatorii roș-albaștrilor din partida care s-a jucat în „Ghencea” au fost Dawa (39') și Drăguș (45+2').

Laurențiu Reghecampf s-a enervat la culme pe Ofri Arad și l-a scos de pe teren în minutul 78, după ce israelianul intrase în a doua repriză de pe bancă.

Gabi Balint l-a apostrofat pe Laurențiu Reghecampf: ce a spus Ilie Dumitrescu despre „episodul Arad”

Ilie Dumitrescu a comentat schimbarea lui Ofri Arad, după ce mijlocașul l-a enervat la culme pe antrenorul lui FCSB.

Fostul jucător de la Steaua este de părere că Arad nu a dat randament pentru că nu a jucat pe poziția lui. Ilie Dumitrescu crede că schimbările nu au fost făcută de Reghe.

„Poate fi și asta o reacție la ce s-a întâmplat pe margine acolo (n.r. între Arad și Reghecampf).

Nu au fost inspirați cu mutările astea din repriza a doua.

Din punctul meu de vedere, schimbările de la pauză nu sunt făcute de antrenorul Laurențiu Reghecampf, el nu ar fi făcut schimbările astea, pe pozițiile astea, nici schimbările de la pauză și nici schimbarea cu Arad, asta e părerea mea”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.