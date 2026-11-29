CS Dinamo Bucureşti şi-a consolidat poziţia de lider în Liga Naţională de handbal masculin, după ce a învins-o pe CSM Bucureşti cu scorul de 31-27 (19-13), sâmbătă, în Sala Dinamo, într-un meci din etapa a 9-a.

CS Dinamo București - CSM București 31-27

Mads Lenbroch a înscris 6 goluri pentru campioană, Călin Dedu tot 6, Andrei Buzle 5, Miguel Soares Martins 4 etc.

Andrei Valeriu Drăgan a fost MVP-ul ''tigrilor'', cu 9 goluri.

Portarul oaspeţilor, Dan Lucian Vasile, a reuşit 10 intervenţii.

”HANDBAL. Liga Națională etapa 9

💥DINAMO - CSM București 31-27 (19-13)

Am controlat jocul de la primul până la ultimul fluier, într-o partidă disputată. Deși adversarii s-au apropiat la două goluri în prima parte a reprizei secunde, apărarea noastră și-a reluat ritmul și am reușit să ne desprindem pe tabelă.

Mads Lenbroch și Călin Dedu au fost cei mai buni marcatori ai noștri, fiecare cu câte 6 goluri marcate, iar Ionuț Iancu a terminat meciul cu 8 intervenții 🫡”, a precizat CS Dinamo București.

HC Buzău - Minaur Baia Mare 37-35

Vicecampioana ACS HC Buzău 2012 a trecut de CS Minaur Baia Mare cu 37-35 (20-15), în Sala ''Romeo Iamandi''.

Gabrielius Zanas Virbauskas a reuşit 9 goluri pentru gazde, iar Lukasz Gogola a marcat 8.

De la Minaur s-au evidenţiat Mamadou Diocou, cu 8 goluri, şi Hugo Forsberg, cu 9 goluri.

Portarul Darius-Cătălin Makaria a reuşit 12 intervenţii pentru Minaur.

Clasamentul din Liga Zimbrilor

1. CS Dinamo Bucureşti 16 puncte (9 jocuri)

2. CS Minaur Baia Mare 13 (9)

3. SCM Politehnica Timişoara 12 (9)

4. ACS HC Buzău 12 (9)

5. CSM Bucureşti 10 (9)

6. CSM Vaslui 10 (8)

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Info: Agerpres

Foto: CS Dinamo București