"E prima jucatoare din istorie care face asta!" Imaginile cu care Naomi Osaka a surprins pe toata lumea la Madrid. FOTO

Numarul 1 WTA a revenit pe teren la Madrid, acolo unde se lupta cu Simona Halep pentru suprematia in tenisul feminin. Naomi Osaka o va intalni pe Sorribes Tormo din Spania in turul al doilea al turneului patronat de Ion Tiriac.

Osaka a surprins la prima aparitie pe zgura de la Madrid cu echipamentul ei. Ea a semnat cu Nike recent, iar acum a adaugat si trei sponsori pe tricou. Osaka e o masinarie de marketing si profita din plin de pozitia de lider mondial din clasamentul WTA.

E prima jucatoare din istorie care joaca cu trei sponsori pe tricoul ei. Doar chinezoaica Na Li a mai avut un sponsor, in timp ce la masculin se intampla rar ca un jucator sa apara cu sponsorii pe piept.

Osaka a negociat la sange cu Nike pentru adaugarea altor sponsori. Jucatoarea japoneza a semnat un contract de 8 milioane de euro cu producatorul german, dupa ce a intrerupt colaborarea cu Adidas. Simona Halep, numarul 2 WTA, castiga 1,7 milioane de euro pe an din partea aceluiasi sponsor si nici nu are logo-urile altor sponsori pe tricou. Osaka profita insa de faptul ca e nascuta in Japonia din tata haitian si locuieste in SUA inca din copilarie.

Almost all Nike tennis players have no shirt branding other than Nike. Li Na got away with two patches. @Naomi_Osaka_ is the first Nike tennis player to have three (plus MasterCard on visor) pic.twitter.com/fJEv4X4m9t