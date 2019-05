SIMONA HALEP MADRID | Supriza din tribunele turneului de la Madrid! Cosmin Contra, prezent la meciurile sportivilor romani!

Selectionerul Romaniei se afla in aceste zile la Madrid.

Turneul de tenis de la Madrid se afla in plina desfasurare. Simona Halep si Sorana Cirstea isi continua drumul in competitie, in timp ce Mihaela Buzarnescu si Irina Begu au fost elliminate.

Mai mult, Simona Halep si Irina Begu fac echipa in turneul de dublu, ajungand pana in turul 3 la Madrid. Tot in turul 3 au ajuns si Horia Tecau si Jean-Julien Rojer.

Sportivii romani sunt sustinuti la Madrid chiar de selectionerul Romaniei. Cosmin Contra a urmarit meciurile alaturi de unul din oamenii din stafful Simonei Halep si va fi prezent si astazi la partida pe care romanca o va juca impotriva Johannei Konta.

Simona Halep - Johanna Konta, ora 13:00

Simona Halep are un meci extrem de dificil impotriva Johannei Konta in turul 2 al turneului de la Madrid. Cele doua jucatoare nu s-au mai intalnit pana acum pe zgura, scorul la meciuri directe fiind 3-3. Ultimul meci direct in circuitul WTA a avut loc in 2017, la Cincinnati, cand Simona Halep castiga in 2 seturi cu 6-4, 7-6.

Partida dintre Simona Halep si Johanna Konta va fi pe arena principala de la Madrid si va incepe de la ora 13.00. Simona este favorita in acest meci, ea reusind sa castige 13 din ultimele 14 meciuri disputate pe zgura.

O victorie in fata jucatoarei din Australia aproape garanteaza ca Simona va trece din nou pe locul 2 WTA. Principala amenintare este Angelique Kerber, cea care ar depasi-o pe Simona daca ar ajunge in semifinale la Madrid, in timp ce Kvitova si Pliskova au nevoie sa castige turneul pentru a o depasi pe romanca.

Cum arata clasamentul LIVE

Simona Halep are sanse mari sa ramana pe locul 2 in clasamentul WTA. Petra Kvitova, campioana de anul trecut de la Madrid, nu o poate depasi pe Simona daca aceasta reuseste calificarea in semifinalele turneului. In cazul unei victorii in finala, Simona redevine lider mondial daca Osaka este eliminata cel tarziu in sferturi!

1. Naomi Osaka 6.206 puncte

2. Simona Halep 5.532 (+1 loc)

3. Angelique Kerber 5.285 (+1 loc)

4. Petra Kvitova 4.955 (-2 locuri)

5. Elina Svitolina 4.866 (+ 1 loc, eliminata

6. Karolina Pliskova 4.786 (-1 loc)

7. Sloane Stephens 4.386 (+1 loc)

8. Asheligh Barty 4.330 (+1 loc)

9. Kiki Bertens 4.235 (-2 locuri)

10. Aryna Sabalenka 3.500