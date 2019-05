4 ROMANI joaca azi la Madrid: Simona, Miki, Sorana si Marius Copil! Cand se joaca meciurile

09:42 Simona Halep intra in competitie in jurul orei 15:30. O va intalni pe terenul central pe Margarita Gasparyan. Buzarnescu da peste Tomljanovic, in jurul orei 15:00, iar Sorana are cel mai greu adversar: Madison Keys. Meciul nu incepe inainte de 12:30.



Pe tabloul masculin, Copil se lupta pentru un loc in turul 2 cu americanul Taylor Fritz, de la ora 12:00.