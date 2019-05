HALEP, MADRID | Cum arata si cat costa echipamentul purtat de Simona in sezonul de zgura. Galerie FOTO

Simona Halep joaca la Madrid intr-un echipament nou.

Simona Halep, locul trei in clasamentul WTA, a inceput sezonul de zgura cu dreptul! Fostul lider mondial din WTA a invins-o in primul tur la Madrid, turneul ei “de casa”, pe rusoaica Margarita Gasparyan, locul 65 WTA, scor 6-0, 6-4, dupa o ora si 16 minute de joc.

Simona a disputat la turneul din Capitala Spaniei trei finale si a cucerit marele trofeu de doua ori, in 2016 si 2017, furandu-le inimile ibericilor. La complexul sportiv de la Caja Magica, Simona a demonstrat de atatea ori ca se simte exceptional, iar rezultatele au fost pe masura.

In turul al doilea, ea o va intalni pe Johanna Konta, locul 47 WTA, care a trecut si ea la randul ei de Alison Riske in primul tur, scor 6-4, 6-1, dupa o ora si 15 minute de joc. Meciul dintre Simona Hale psi Johanna Konta va fi programat la Madrid, marti, la o ora pe care organizatorii o vor anunta in decursul zilei de azi.

Care este echipamentul pe care-l poarta Simona Halep in sezonul de zgura

Daca echipamentele pe care cei de la New Balance le ofera jucatoarelor lor (Sorana Cirstea, Daniella Collins) sunt foarte apreciate in randul suporterilor tenisului, tinutele de la Adidas si Nike au trecut pe lista neagra in mediul online.

Simona Halep, imbracata de Nike, a aparut la primul meci intr-o tinuta extrem de simpla, in echipamentul pregatit de americani pentru sezonul de zgura. Jucatoarea noastra a purtat o fusta de culoare gri inchis, simpla, fara niciun element care sa iasa in evidenta. Mai apoi, sportiva noastra a ales sa poarte un maiou crem deschis si un vizor de aceeasi culoare.

Pantofii sport alesi sunt de culoare neagra, cu diferite modele pe laterale. Cei de la Nike au promovat seria acestor incaltari, denumite “Nike Air Zoom Vapor X Baroque”.

Cat costa sa te imbraci ca Halep

Fusta “Nike Summer Flouncy” – 55 de dolari (cca. 233 de lei)

Maiou “Nike Court Tank” – 45 de dolari (cca. 191 de lei)

Vizor “Nike Summer edition” – 18 dolari (cca. 76 de lei)

Pantofi sport “Nike Air Zoom Vapor X Baroque” – 140 de dolari (cca. 595 de lei)

Ramane de vazut daca Simona Halep va juca in acest echipament doar la Madrid si Roma, iar la Roland Garros va avea o tinuta diferita, croita special pentru campioana en-titre de la cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, acolo unde are de aparat 2000 de puncte.

Simona Halep a semnat cu Nike in luna februarie a anului 2018, dupa despartirea de nemtii de la Adidas. Romanca primeste anual din partea sponsorului ei tehnic cca. 1,7 milioane de dolari, cu 700.000 mai mult decat primea de la Adidas.

”Pot sa spun ca sunt un pic emotionata. E o realizare destul de mare faptul ca am semnat cu asa firma mare, insa sunt obisnuita ca atunci cand intru pe teren sa uit de emotii. Va fi un moment special, cu siguranţa”, spunea Simona la acea vreme, la doar cateva zile dupa ce semnase cu Nike.