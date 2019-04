"Mi-a trecut glontul pe la ureche!" Osaka, reactie FORMIDABILA cand a aflat ca Halep s-a retras de la Stuttgart

Simona Halep s-a retras de la Stuttgart in urma accidentarii la coapsa din partea de FED Cup cu Franta. Jucatoarea romanca a ales sa ia o pauza de saptamani, mai ales ca este extrem de dezamagita de ratarea finalei.

La Stuttgart, Simona Halep avea o noua sansa sa revina pe primul loc in clasamentul WTA. Naomi Osaka e la doar 185 de puncte in fata, insa japoneza n-a mai castigat niciun turneu de la Australian Open. Cele doua amana lupta pentru suprematie la Madrid, Roma si Roland Garros in perioada urmatoare.



"Sper ca Simona Halep sa se faca bine. Cred ca turneul va fi foarte afectat, ea este o mare jucatoare pe zgura. Personal, aceasta veste ma afecteaza si pe mine pentru ca ea era foarte aproape sa ma prinda din urma. Phew, mi-a trecut glontul pe la ureche", a spus Naomi Osaka.

