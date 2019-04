Simona Halep scoate TUNURILE in lupta cu Naomi Osaka: "Eu nu m-am chinuit ca lider WTA!" Cate puncte sunt intre ele

Simona Halep s-a retras de la Stuttgart, dar a sustinut o conferinta de presa inainte sa revina in tara.

Accidentata si obosita dupa semifinala de FED Cup pierduta in Franta, Simona Halep s-a retras de la Stuttgart si va reveni in tara pentru a se pregati pentru turneele de la Madrid, Roma si Roland Garros.

La Stuttgart, Simona Halep rateaza sansa unei noi lupte cu Naomi Osaka pentru primul loc in clasamentul WTA. Sunt doar 185 de puncte intre cele doua, iar Osaka va participa la Stuttgart. Anul trecut nu a fost inscrisa, in timp ce Simona va pierde puncte deoarece a atins faza sferturilor in Germania in 2018.

Lupta dintre cele va fi decisa insa la urmatoarele turnee, de categorie mult mai importanta si acolo unde Simona Halep este favorita. Peste doua saptamani, Simona Halep va participa la Madrid, apoi urmeaza Roma iar la finalul lunii mai incepe Roland Garros.



"Nu pot spune ca m-am chinuit dupa ce am devenit lider mondial, pentru mine a fost un moment de mare fericire, un sentiment de implinire si nu m-am chinuit deloc in acea pozitie. Nu pot sa ma compar cu Naomi Osaka, are sentimentele ei si cred ca ea poate sa va spuna despre ce simte. Eu ma simteam bine si o sa ma simt bine din nou daca o sa mai ajung acolo", a raspuns Simona Halep dupa ce a fost intrebata de situatia japonezei Naomi Osaka, liderul WTA care n-a mai castigat niciun turneu dupa victoria de la Australian Open.



Simona Halep: Nu ma supar daca nu castig Roland Garros!

Simona Halep e detinatoarea Roland Garros, marele vis din cariera romancei. Anul acesta, victoria nu mai este la fel de importanta, sustine Simona, insa Parisul este locul unde poate redeveni lider mondial.

"Am un sentiment mai bun acum, sunt campioana de la Roland Garros, nu o sa refuz nimic, stiu ce ma asteapta si abia astept. Nu o sa fiu suparata nici daca o sa ies rapid din turneu, pentru mine e cea mai buna perioada a anului. Ma simt bine, nu pot spune ca presiunea ma doboara, e doar un moment frums, a fost cel mai frumos moment din cariera mea sa castig acel titlu, dar inainte de asta trebuie sa mai joc putin si vedem apoi.

La Roland Garros s-a ridicat multa presiune de pe umerii mei pentru ca era visul meu sa castig acolo. Orice vine acum e un bonus si nu mai pun presiune pe mine", a mai spus Simona.



Simona Halep s-a retras de la Stuttgart

Simona Halep s-a accidentat la sold dupa ce a alunecat pe zgura in meciul cu Caroline Garcia din FED Cup si a decis sa se retraga din turneul de la Stuttgart, programat in aceasta saptamana.

"Sunt dezamagita ca nu pot juca aici, sunt jos emotional, iar soldul meu trebuie recuperat pentru jocurile dure de pe zghura, dar se intampla si nu fac o drama acum, o sa-mi iau cateva zile libere si o sa fiu ok pentru urmatoarele turnee", a anuntat Simona Halep.



Clasamentul WTA



1 N. Osaka 5967

2 S. Halep 5782

3 P. Kvitová 5645

4 K. Plíšková 5580

5 A. Kerber 5220