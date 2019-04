Simona Halep a PICAT pe locul 3 WTA. La cate puncte s-a distantat Naomi Osaka si ce avans are Kvitova

Simona Halep a pierdut locul WTA prin retragerea de la Stuttgart.

Simona Halep a picat pe locul 3 in clasamentul WTA, fiind depasita de Petra Kvitova, castigatoarea turneului. Si Naomi Osaka s-a retras din Germania, insa japoneza a luat avans in fata Simonei si are si o distanta mica in fata Kvitovei. Urmeaza turneele de la Madrid, Roma si Roland Garros, acolo unde Halep are multe puncte de aparat. Ea poate sa revina pe primul loc sau sa iasa din primele 10 jucatoare ale lumii.

Alte sportive din Romania:

Miki Buzarnescu - 29 - 1650 puncte

Sorana Cirstea 93 - 659 puncte

Irina Begu - 96 - 639 puncte

Monica Niculescu 128 - 452 puncte

Ana Bogdan 132 - 449 puncte

Alexandra Dulgheru 160 - 364 puncte

Irina Bara 178 - 333 puncte



TOP 10 WTA



1. Naomi Osaka (Japonia) 6.151 de puncte;

2. Petra Kvitova (Cehia) 6.015;

3. Simona Halep (Romania) 5.682;

4. Angelique Kerber (Germania) 5.220;

5. Karolina Pliskova (Cehia) 5.111;

6. Elina Svitolina (Ucraina) 4.921;

7. Kiki Bertens (Olanda) 4.765;

8. Sloane Stephens (SUA) 4.386;

9. Ashleigh Barty (Australia) 4.275;

10. Arina Sabalenka (Belarus) 3.520.



Citeste si: Simona Halep, aparitie spectaculoasa de Paste! A ales o tinuta de peste 3.000 de euro! Unde a mers